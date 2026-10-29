Tamannaah Bhatia, Kusha Kapila, Uorfi Javed Party

Tamannaah Bhatia shines in metallics, Uorfi Javed makes a bold statement, Ananya Bangar turns heads in lace.
Key Points
- Tamannaah Bhatia, Uorfi Javed, Ananya Bangar and Anjali Anand bring glamour to the red carpet at Underneat's fashion event in Mumbai.
- The event celebrated Underneat, the innerwear and comfort wear brand by Kusha Kapila and Vimarsh Razdan, and is available on Myntra.
The red carpet turned into a catwalk when Kusha Kapila's innerwear fashion, Underneat on Myntra, was launched in Mumbai.
Tamannaah Bhatia wears a floor-length gold and metallic-embellished jacket over her body-hugging outfit.
Host Kusha Kapila looks stunning in black.
Urofi Javed goes bold.
Ananya Bangar picks lace for the occasion.
Anjali Anand shimmers in black.
Nagma Mirajkar.
Influencer Mekhala Bawsay.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff