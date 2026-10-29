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Tamannaah Bhatia, Kusha Kapila, Uorfi Javed Party

By REDIFF MOVIES Updated: October 29, 2026 16:58 IST 1 Minute Read
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Tamannaah Bhatia shines in metallics, Uorfi Javed makes a bold statement, Ananya Bangar turns heads in lace.

Key Points

  • Tamannaah Bhatia, Uorfi Javed, Ananya Bangar and Anjali Anand bring glamour to the red carpet at Underneat's fashion event in Mumbai.
  • The event celebrated Underneat, the innerwear and comfort wear brand by Kusha Kapila and Vimarsh Razdan, and is available on Myntra.
 

The red carpet turned into a catwalk when Kusha Kapila's innerwear fashion, Underneat on Myntra, was launched in Mumbai.

Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia wears a floor-length gold and metallic-embellished jacket over her body-hugging outfit.

Kusha Kapila

 

Host Kusha Kapila looks stunning in black.

 

Urofi Javed

 

Urofi Javed goes bold.

 

Ananya Bangar

 

Ananya Bangar picks lace for the occasion.

 

Anjali Anand

 

Anjali Anand shimmers in black.

 

Nagma Mirajkar

 

Nagma Mirajkar.

 

Mekhala Bawsay

 

Influencer Mekhala Bawsay.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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Uorfi JavedTamannaah BhatiaKusha KapilaAnanya BangarUnderneat

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