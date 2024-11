Take This ZABARDAST Bollywood Quiz

Sukanya Verma quizzes you to find out just how much you know about the movies.

It's time for your favourite activity of the week -- our fun, FUN and filmi quiz.

All you have to do is identify the movie from the options listed below.

You have to answer each question to move on to the next.

A. Jeans B. Aur Pyaar Ho Gaya C. Aa Ab Laut Chalen C. Aa Ab Laut Chalen A. Bhool Bhulaiyaa B. Khatta Meetha C. Action Replayy A. Bhool Bhulaiyaa A. Stree 2 B. Atrangi Re C. Good Luck Jerry A. Stree 2 A. Lajja B. Ek Chotisi Love Story C. Company C. Company A. Zero B. Rab Ne Bana Di Jodi C. Pari B. Rab Ne Bana Di Jodi A. Geraftaar B. Aakhree Raasta C. Shahenshah B. Aakhree Raasta A. Aflatoon B. Janam Samjha Karo C. Deewangee A. Aflatoon A. Izzatdaar B. Khatron Ke Khiladi C. Prem Pratigyaa A. Izzatdaar A. Yamla Pagla Deewana 2 B. Poster Boys C. Yamla Pagla Deewana C. Yamla Pagla Deewana A. Toofaan B. The Sky is Pink C. Lucknow Central C. Lucknow Central

Feature Production: Ashish Narsale/Rediff.com