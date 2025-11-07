Singer-Actor Sulakshana Pandit Passes Away

Veteran playback singer and actress Sulakshana Pandit passed into the ages on Thursday evening after a prolonged illness, her family said. She was 71.
The sister of popular music composer duo Jatin-Lalit and yesteryear actor Vijayta Pandit is best known for singing Bekrar Dil Tu Gaye Ja, and Somwar Ko Hum Mile Mangalwar Ko Nain with Kishore Kumar.
Her track Pardesiya Tere Desh Mein with Mohammed Rafi was also popular.
The duo together created several musical gems such as Sona Re Tujhe Kaise Miloon, Yeh Pyara Lage Tera Chehra, Jab Aati Hogi Yaad Meri and Yeh Pyar Kiya Hai.
Then, there's her unforgettable Saat Samundar Paar duet with Lata Mangeshkar.
In 1976, she received a Filmfare Award for the song Tu Hi Sagar Tu Hi Kinara from the film Sankalp.
Sulakshana Pandit began her cinematic journey with the 1975 release Uljhan, where she starred opposite Sanjeev Kumar. The duo reportedly shared a warm and close rapport during the shoot.
Coincidentally, November 6 also marks Sanjeev Kumar's 40th death anniversary.
Sulakshana was also featured in Hera Pheri (1976), Dharam Kanta (1982), Do Waqt Ki Roti (1988), and Goraa (1987), among other films.
