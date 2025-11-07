HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:      
Home  » Movies » Singer-Actor Sulakshana Pandit Passes Away

Singer-Actor Sulakshana Pandit Passes Away

Source: ANI
2 Minutes ReadWatch on Rediff-TV Listen to Article
Share:

November 07, 2025 09:23 IST

x

IMAGE: Sulakshana Pandit. Photograph: Kind courtesy Film History Pics/X
 

Veteran playback singer and actress Sulakshana Pandit passed into the ages on Thursday evening after a prolonged illness, her family said. She was 71.

The sister of popular music composer duo Jatin-Lalit and yesteryear actor Vijayta Pandit is best known for singing Bekrar Dil Tu Gaye Ja, and Somwar Ko Hum Mile Mangalwar Ko Nain with Kishore Kumar.

Her track Pardesiya Tere Desh Mein with Mohammed Rafi was also popular.

The duo together created several musical gems such as Sona Re Tujhe Kaise Miloon, Yeh Pyara Lage Tera Chehra, Jab Aati Hogi Yaad Meri and Yeh Pyar Kiya Hai.

Then, there's her unforgettable Saat Samundar Paar duet with Lata Mangeshkar.

In 1976, she received a Filmfare Award for the song Tu Hi Sagar Tu Hi Kinara from the film Sankalp.

Sulakshana Pandit began her cinematic journey with the 1975 release Uljhan, where she starred opposite Sanjeev Kumar. The duo reportedly shared a warm and close rapport during the shoot.

Coincidentally, November 6 also marks Sanjeev Kumar's 40th death anniversary.

Sulakshana was also featured in Hera Pheri (1976), Dharam Kanta (1982), Do Waqt Ki Roti (1988), and Goraa (1987), among other films.

Photograph curated by Satish Bodas/Rediff

Source: ANI
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

RELATED STORIES

'I have literally watched Aadesh die in front of my eyes'
'I have literally watched Aadesh die in front of my eyes'
Lalit Pandit: My sister Sandhya wasn't lonely, desperate
Lalit Pandit: My sister Sandhya wasn't lonely, desperate
From Music To Lead Roles
'Main Bahut Roya' When Kishore Kumar Died
'Main Bahut Roya' When Kishore Kumar Died
Watch: Alka Yagnik sings for Jatin-Lalit
Watch: Alka Yagnik sings for Jatin-Lalit

WEB STORIES

webstory image 1

10 Most Stunning Cricket Grounds In The World

webstory image 2

10 Of India's First Women Ambassadors

webstory image 3

Chicken Harissa Broth: 15-Min Recipe

VIDEOS

Indian Cricketer Arundhati Reddy back home after World Cup triumph, recalls meeting with PM Modi0:38

Indian Cricketer Arundhati Reddy back home after World...

I have no connection, will not tolerate Ajit Pawar on alleged land scam involving his son5:47

I have no connection, will not tolerate Ajit Pawar on...

CM Bhajanlal Sharma holds massive rally with ministers, senior leaders in Mangrol, Rajasthan2:11

CM Bhajanlal Sharma holds massive rally with ministers,...

rediff on the net © 2025 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO