Shweta, Neha, Krystle Glam Up For Diamond Party

Diamonds are a girl's best friend, and Bollywood's ladies made sure to attend the launch of House Of Titan's BeYon, a diamond jewellery brand.

Key Points BeYon, a diamond jewellery brand launch, was held in Mumbai on June 3.

Shweta Tripathi, Neha Dhupia, Krystle D'souza and Anjali Anand were present.

Shweta Tripathi shines in black.

Neha Dhupia choses an off-shoulder gown.

Krystle D'Souza.

Malvika Raaj, who played a young Kareena Kapoor in 2001's Kabhi Khushi Kabhie Gham, in polka dots.

Anjali Anand.

Sara Arfeen Khan.

Vahbiz Dorabjee.

Tanuj Virwani with his wife Tanya Jacob.

Gautami Kapoor.

Sahil Anand.

Taher Shabbir.

Rohit Verma.

Photographs: Viral Bhayani, curated by Satish Bodas/Rediff