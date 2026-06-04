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Shweta, Neha, Krystle Glam Up For Diamond Party

By REDIFF MOVIES
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June 04, 2026 15:28 IST

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Diamonds are a girl's best friend, and Bollywood's ladies made sure to attend the launch of House Of Titan's BeYon, a diamond jewellery brand.

Key Points

  • BeYon, a diamond jewellery brand launch, was held in Mumbai on June 3.
  • Shweta Tripathi, Neha Dhupia, Krystle D'souza and Anjali Anand were present.
 

Shweta Tripathi

Shweta Tripathi shines in black.

Neha Dhupia

Neha Dhupia choses an off-shoulder gown.

 

Krystle D'souza

Krystle D'Souza.

 

Malvika Raaj

Malvika Raaj, who played a young Kareena Kapoor in 2001's Kabhi Khushi Kabhie Gham, in polka dots.

 

Anjali Anand

Anjali Anand.

 

Sara Arfeen Khan

Sara Arfeen Khan.

 

Vahbiz Dorabjee

Vahbiz Dorabjee.

 

Tanuj Virwani with his wife Tanya Jacob

Tanuj Virwani with his wife Tanya Jacob.

 

Gautami Kapoor

Gautami Kapoor.

 

Sahil Anand

Sahil Anand.

 

Taher Shabbir

Taher Shabbir.

 

Rohit Verma

Rohit Verma.

Photographs: Viral Bhayani, curated by Satish Bodas/Rediff

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