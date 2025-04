The GlobalSpa Awards 2025 saw film folk bring glamour and style to the red carpet.

Sara Ali Khan wears a black lace off-shoulder gown.

Rakul Singh gives off a royal vibe.

Malaika Arora in floral lace.

Laapataa Ladies' Nitanshi Goel gets clicked with...

...Her co-star, Prathiba Ranta.

Jasmin Bhasin.

Sophie Choudry.

Pragya Jaiswal.

Sonali Bendre.

Kajol.

Rekha.

Vedang Raina.

Taha Shah Badussha.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff.com