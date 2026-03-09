Salman Khan, Hrithik Roshan, Kartik Aaryan, Tiger Shroff At Mumbai Wedding

Salman Khan, Hrithik Roshan, Vicky Kaushal, Tiger Shroff, Vijay Varma, Kartik Aaryan...it's raining stars at this Mumbai wedding!
Bollywood folk attended trade pundit Komal Nahta's son Mohak Nahta and Dikshita Khullar's pre-wedding reception in Mumbai over the weekend.
Key Points
- Komal Nahata, a well-known film trade analyst, edits Film Information magazine.
- Rakesh Roshan made a rare appearance at the event.
- Also in attendance: Anil Kapoor, Bobby Deol, Karan Johar, Rajkumar Hirani, Subhash Ghai.
Salman Khan looking dapper in a suit.
Hrithik Roshan escorts his father Rakesh Roshan.
Karan Johar.
Vicky Kaushal arrives sans wife Katrina Kaif.
Kartik Aaryan.
Tiger Shroff
Vijay Varma.
Neil Nitin Mukesh.
Ishaan Khatter.
Tusshar Kapoor.
Avinash Tiwary.
Farhan Akhtar.
Bobby Deol.
Rohit Saraf.
Ali Fazal.
Anil Kapoor.
Boman Irani.
Anu Malik.
Rajkumar Hirani.
Gulshan Grover with Manoj Bajpayee.
Anup Soni.
Dilip Joshi.
Jaaved Jaferi.
Sachin Pilgaonkar.
Udit Narayan.
Subhash Ghai.
Madhur Bhandarkar.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff