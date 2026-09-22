Home  » Movies » Rani Mukerji's Mother Krishna Mukherjee Passes Away

Rani Mukerji's Mother Krishna Mukherjee Passes Away

By SUBHASH K JHA September 22, 2026 15:37 IST 1 Minute Read
google preferred source
x

Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away after a brief illness.

Rani Mukerji with her mother Krishna Mukherjee and Kajol

IMAGE: Rani Mukerji with her mother Krishna Mukherjee and cousin Kajol at the 2025 Durga Puja. Photograph: Panna Bandekar

Key Points

  • Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away on September 22 following a brief illness.
  • Krishna Mukherjee was a former playback singer and the late film director Ram Mukherjee's wife.
 

Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away on September 22 after a brief illness. She was 75.

Krishna Mukherjee was a former playback singer, who was married to the late film director Ram Mukherjee (who co-founded Filmalaya Studios) until his passing in 2017.

A Source of Inspiration

It was Rani's mother who pushed her to become an actress.

In an interview to Rediff, Rani had said, 'I think my mom realised my dream much before I did. I don't even know whether my mom realised my dream because it was never my dream to be an actor.'

The family has asked for privacy during this time of grief.

Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff

More News Coverage

Rani MukerjiKrishna MukherjeeMukherjee PassesRam MukherjeeKajol

More From Rediff

Zakir Khan's Papa Yaar Review: Emotional Roller-Coaster

Zakir Khan's Papa Yaar Review: Emotional Roller-Coaster
It's A Medical Miracle Review: Confused Thriller

It's A Medical Miracle Review: Confused Thriller
Law And Order Review: Criminally Bad!

Law And Order Review: Criminally Bad!

Related Stories

When Rani didn't have money to study...

When Rani didn't have money to study...

Quick Links

Filmalaya StudiosRediff

Web Stories

Rawa Toast: 10-Min Recipe

Rawa Toast: 10-Min Recipe
Haier's M70 TV Range: From 43 To 85 Inches

Haier's M70 TV Range: From 43 To 85 Inches
What Makes Oppo K14 Lite Stand Out

What Makes Oppo K14 Lite Stand Out