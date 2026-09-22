Rani Mukerji's Mother Krishna Mukherjee Passes Away

Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away after a brief illness.

IMAGE: Rani Mukerji with her mother Krishna Mukherjee and cousin Kajol at the 2025 Durga Puja. Photograph: Panna Bandekar

Key Points Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away on September 22 following a brief illness.

Krishna Mukherjee was a former playback singer and the late film director Ram Mukherjee's wife.

Rani Mukerji's mother Krishna Mukherjee passed away on September 22 after a brief illness. She was 75.

Krishna Mukherjee was a former playback singer, who was married to the late film director Ram Mukherjee (who co-founded Filmalaya Studios) until his passing in 2017.

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It was Rani's mother who pushed her to become an actress.

In an interview to Rediff, Rani had said, 'I think my mom realised my dream much before I did. I don't even know whether my mom realised my dream because it was never my dream to be an actor.'

The family has asked for privacy during this time of grief.

Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff