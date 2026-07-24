Rakul Singh Goes On A Movie Date

Film folk stepped out to watch a special screening of the Netflix series, Musafir Cafe, starring Vikrant Massey, Vedika Pinto and Mahima Makhwana. Directed by Ruchir Arun, the romantic drama series streams from July 24.
Key Points
- Musafir Cafe is a romantic drama series based on Divya Prakash Dubey's bestselling novel.
- The series stars Vikrant Massey, Vedika Pinto, Mahima Makhwana.
- Musafir Cafe streams on Netflix from July 24.
It's a date night for Rakul Singh and husband Jackky Bhagnani.
Musafir Cafe actors Mahima Makhwana and...
... Vedika Pinto.
Kirti Kulhari with boyfriend Rajeev Siddhartha.
Nushrratt Bharuccha.
Rhea Chakraborty.
Nikita Dutta.
Sara Ali Khan.
Pragya Jaiswal.
Sumona Chakravarti.
Naila Grrewal.
Vishal Jethwa.
Abhimanyu Dassani.
Shantanu Maheshwari.
Mihir Ahuja.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff