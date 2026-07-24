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Rakul Singh Goes On A Movie Date

By REDIFF MOVIES July 24, 2026 12:13 IST 1 Minute Read
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Film folk stepped out to watch a special screening of the Netflix series, Musafir Cafe, starring Vikrant Massey, Vedika Pinto and Mahima Makhwana. Directed by Ruchir Arun, the romantic drama series streams from July 24.

Key Points

  • Musafir Cafe is a romantic drama series based on Divya Prakash Dubey's bestselling novel.
  • The series stars Vikrant Massey, Vedika Pinto, Mahima Makhwana.
  • Musafir Cafe streams on Netflix from July 24.
 

Rakul Singh and Jackky Bhagnani

It's a date night for Rakul Singh and husband Jackky Bhagnani.

 

Mahima Makhwana

Musafir Cafe actors Mahima Makhwana and...

 

Vedika Pinto

... Vedika Pinto.

 

Kirti Kulhari with boyfriend Rajeev Siddhartha

Kirti Kulhari with boyfriend Rajeev Siddhartha.

 

Nushrratt Bharuccha

Nushrratt Bharuccha.

 

Rhea Chakraborty

Rhea Chakraborty.

 

Nikita Dutta

Nikita Dutta.

 

Sara Ali Khan

Sara Ali Khan.

 

Pragya Jaiswal

Pragya Jaiswal.

 

Sumona Chakravarti

Sumona Chakravarti.

 

Naila Grrewal

Naila Grrewal.

 

Vishal Jethwa

Vishal Jethwa.

 

Abhimanyu Dassani

Abhimanyu Dassani.

 

Shantanu Maheshwari

Shantanu Maheshwari.

 

Mihir Ahuja

Mihir Ahuja.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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Key Points Musafir CafeMahima MakhwanaVedika PintoVikrant MasseyNetflix

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