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Nushrratt, Janhvi, Mouni Party With Ektaa Kapoor

By REDIFF MOVIES
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June 05, 2026 15:52 IST

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It's raining jewellery parties in Bollywood this week!

After this diamond party, Ektaa Kapoor and Sussanne Khan launched Eka Tra Jewels, their foray into luxury jewellery.

Bollywood's ladies turned up in large numbers at the event.

Key Points

  • Ektaa Kapoor and Sussanne Khan have launched their new jewellery line, Eka Tra Jewels.
  • Many film folk attended the launch party.

Nushrratt Bharuccha

Nushrratt Bharuccha.

 

Janhvi Kapoor

Janhvi Kapoor.

 

Anita Hassanandani

Anita Hassanandani.

 

Sonal Chauhan

Sonal Chauhan.

 

Shriya Saran

Shriya Saran.

 

Neelam

Neelam.

 

Sussanne Khan and Ektaa R Kapoor

The hosts Sussanne Khan and Ektaa R Kapoor.

 

Tusshar Kapoor

Tusshar Kapoor.

 

Krystle D'souza

Krystle D'Souza.

 

Urvashi Dohlakia

Urvashi Dholakia.

 

Riddhima Pandit

Riddhima Pandit.

 

Rupali Ganguly

Rupali Ganguly.

 

Mouni Roy

Mouni Roy.

 

Shraddha Arya

Shraddha Arya.

 

Shivangi Joshi

Shivangi Joshi.

 

Kubrra Sait

Kubrra Sait.

 

Roshni Walia

Roshni Walia.

 

Nitanshi Goel

Nitanshi Goel.

 

Karan Kundrra and Tejasswin Prakash

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash.

 

Ankita Lokhande with Vicky Jain

Vicky Jain with Ankita Lokhande.

 

Karishma Tanna along with Varun Bangera

Karishma Tanna along with Varun Bangera.

 

Dheeraj Dhoopar with wife Vinny Arora

Dheeraj Dhoopar with Vinny Arora.

 

Kanchi Kaul and Shabir Ahluwalia

Kanchi Kaul and Shabir Ahluwalia.

 

Abhishek and Pragya Kapoor

Abhishek Kapoor and Pragya Kapoor.

 

Guneet Monga and Sunny Kapoor

Guneet Monga and Sunny Kapoor.

 

Sidharth Malhotra

Sidharth Malhotra.

 

Fardeen Khan

Fardeen Khan.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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