Nushrratt, Janhvi, Mouni Party With Ektaa Kapoor

It's raining jewellery parties in Bollywood this week!
After this diamond party, Ektaa Kapoor and Sussanne Khan launched Eka Tra Jewels, their foray into luxury jewellery.
Bollywood's ladies turned up in large numbers at the event.
Key Points
- Ektaa Kapoor and Sussanne Khan have launched their new jewellery line, Eka Tra Jewels.
- Many film folk attended the launch party.
Nushrratt Bharuccha.
Janhvi Kapoor.
Anita Hassanandani.
Sonal Chauhan.
Shriya Saran.
Neelam.
The hosts Sussanne Khan and Ektaa R Kapoor.
Tusshar Kapoor.
Krystle D'Souza.
Urvashi Dholakia.
Riddhima Pandit.
Rupali Ganguly.
Mouni Roy.
Shraddha Arya.
Shivangi Joshi.
Kubrra Sait.
Roshni Walia.
Nitanshi Goel.
Karan Kundrra and Tejasswi Prakash.
Vicky Jain with Ankita Lokhande.
Karishma Tanna along with Varun Bangera.
Dheeraj Dhoopar with Vinny Arora.
Kanchi Kaul and Shabir Ahluwalia.
Abhishek Kapoor and Pragya Kapoor.
Guneet Monga and Sunny Kapoor.
Sidharth Malhotra.
Fardeen Khan.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff