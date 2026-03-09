HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Nushrratt Bharuccha, Ananya Panday, Shanaya Kapoor Glam Up

March 09, 2026 14:45 IST

Bollywood's ladies make a splash at Mumbai wedding.

Bollywood folk attended trade pundit Komal Nahta's son Mohak Nahta and Dikshita Khullar's pre-wedding reception in Mumbai over the weekend.

A look at the ladies who added glamour to the evening.

Key Points

  • Bollywood ladies attended Komal Nahta's son Mohak Nahta's pre-wedding celebration in Mumbai.
  • Nushrratt Bharuccha, Huma Qureshi and Neha Dhupia were present at the star-studded Bollywood event.
  • The event saw appearances from younger Bollywood stars Ananya Panday and Shanaya Kapoor.

Nushrrat Bharuccha glitters in gold.

 

Ananya Panday.

 

Shanaya Kapoor.

 

Huma Qureshi.

 

Chitrangda Singh.

 

Neha Dhupia.

 

Divya Khosla.

 

Manjari Phadnis.

 

Kubbra Sait.

 

Poonam Dhillon.

 

Farah Khan.

 

Neena Gupta and Soni Razdan.

 

Anita Raaj and Zarina Wahab.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

