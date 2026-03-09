Nushrratt Bharuccha, Ananya Panday, Shanaya Kapoor Glam Up

Bollywood's ladies make a splash at Mumbai wedding.
Bollywood folk attended trade pundit Komal Nahta's son Mohak Nahta and Dikshita Khullar's pre-wedding reception in Mumbai over the weekend.
A look at the ladies who added glamour to the evening.
Nushrrat Bharuccha glitters in gold.
Ananya Panday.
Shanaya Kapoor.
Huma Qureshi.
Chitrangda Singh.
Neha Dhupia.
Divya Khosla.
Manjari Phadnis.
Kubbra Sait.
Poonam Dhillon.
Farah Khan.
Neena Gupta and Soni Razdan.
Anita Raaj and Zarina Wahab.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff