Home  » Movies » Nimrat Kaur Parties With Mrunal Thakur, Mouni Roy

Nimrat Kaur Parties With Mrunal Thakur, Mouni Roy

By REDIFF MOVIES November 05, 2026 17:18 IST 1 Minute Read
x

Mrunal Thakur, Nimrat Kaur, Mouni Roy, Sonam Bajwa brought glamour to the Esquire India and Michael Kors Diwali bash in Mumbai.

Key Points

  • Mrunal Thakur, Nimrat Kaur, Mouni Roy, Daisy Shah and Malavika Mohanan were among the actresses at the bash.
  • Avneet Kaur, Sonam Bajwa, Kritika Kamra, Pragya Jaiswal and Nitanshi Goel added glamour to the evening
  • Shalini Passi, Mona Singh, Sayani Gupta, Anshula Kapoor and the Kakar sisters were spotted at the celebrations.

The Esquire India and Michael Kors Diwali bash in Mumbai was a starry affair. Check who attended.

 

Nimrat Kaur

Nimrat Kaur.

 

Mrunal Thakur

Mrunal Thakur.

 

Daisy Shah

Daisy Shah.

 

Avneet Kaur

Avneet Kaur.

 

Mouni Roy

Mouni Roy.

 

Kusha Kapila

Kusha Kapila.

 

Saiee Manjrekar

Saiee Manjrekar.

 

Malavika Mohanan

Malavika Mohanan.

 

Karishma Tanna

Karishma Tanna.

 

Shalini Pandey

Shalini Pandey.

 

Ananya Bangar

Ananya Bangar.

 

Palak Tiwari

Palak Tiwari.

 

Sonam Bajwa

Sonam Bajwa.

 

Kritika Kamra

Kritika Kamra.

 

P

Kreethy Shetty.

 

Anshula Kapoor

Anshula Kapoor.

 

Alizeh Agnihotri

Alizeh Agnihotri.

 

Sayani Gupta

Sayani Gupta.

 

Pragya Jaiswal

Pragya Jaiswal.

 

Nitanshi Goel

Nitanshi Goel.

 

Anjini Dhawan

Anjini Dhawan.

 

Shalini Passi

Shalini Passi.

 

Pratibha Ranta

Prathiba Ranta.

 

Prakriti and Sukriti Kakar

Prakriti Kakar and Sukriti Kakar.

 

Helly Shah

Helly Shah.

 

Parul Gulati

Parul Gulati.

 

Mona Singh

Mona Singh.

 

Raai Laxmi

Raai Laxmi.

 

Ayesha Khan

Ayesha Khan.

 

Vedika Pinto

Vedika Pinto.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

 

 

More News Coverage

Nimrat KaurThakurMouni RoySonam BajwaMichael Kors

More From Rediff

Ramayana: Part 1 Review: All Scale No Soul

Ramayana: Part 1 Review: All Scale No Soul
Dilwali Diwali Review: Charming Enough

Dilwali Diwali Review: Charming Enough
Ramayana: Part 1 Review: Yash Steals Ranbir's Thunder

Ramayana: Part 1 Review: Yash Steals Ranbir's Thunder

Related Stories

Who Is Huma Qureshi Partying With?

Who Is Huma Qureshi Partying With?

Quick Links

MumbaiIndiaKakarDaisy ShahAvneet Kaur

Web Stories

Top-End Samsung W27 Unveiled

Top-End Samsung W27 Unveiled
Apple TV 4K: 6 Things To Know

Apple TV 4K: 6 Things To Know

HP OmniBook 3 Laptop: What It Offers

HP OmniBook 3 Laptop: What It Offers