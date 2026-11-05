Nimrat Kaur Parties With Mrunal Thakur, Mouni Roy

Mrunal Thakur, Nimrat Kaur, Mouni Roy, Sonam Bajwa brought glamour to the Esquire India and Michael Kors Diwali bash in Mumbai.
Key Points
- Mrunal Thakur, Nimrat Kaur, Mouni Roy, Daisy Shah and Malavika Mohanan were among the actresses at the bash.
- Avneet Kaur, Sonam Bajwa, Kritika Kamra, Pragya Jaiswal and Nitanshi Goel added glamour to the evening
- Shalini Passi, Mona Singh, Sayani Gupta, Anshula Kapoor and the Kakar sisters were spotted at the celebrations.
The Esquire India and Michael Kors Diwali bash in Mumbai was a starry affair. Check who attended.
Nimrat Kaur.
Mrunal Thakur.
Daisy Shah.
Avneet Kaur.
Mouni Roy.
Kusha Kapila.
Saiee Manjrekar.
Malavika Mohanan.
Karishma Tanna.
Shalini Pandey.
Ananya Bangar.
Palak Tiwari.
Sonam Bajwa.
Kritika Kamra.
Kreethy Shetty.
Anshula Kapoor.
Alizeh Agnihotri.
Sayani Gupta.
Pragya Jaiswal.
Nitanshi Goel.
Anjini Dhawan.
Shalini Passi.
Prathiba Ranta.
Prakriti Kakar and Sukriti Kakar.
Helly Shah.
Parul Gulati.
Mona Singh.
Raai Laxmi.
Ayesha Khan.
Vedika Pinto.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff