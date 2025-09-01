HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Nargis-Nimrat's Ganpati Celebrations At Ektaa's Home

Nargis-Nimrat's Ganpati Celebrations At Ektaa's Home

September 01, 2025 10:47 IST

It's an annual celebration for Ektaa R Kapoor and she makes sure to include all her friends and colleagues for Ganpati darshan.

 

Nargis Fakhri.

 

Nimrat Kaur.

 

Sakshi Tanwar.

 

Krystle D'Souza.

 

Sophie Choudry.

 

Ridhi Dogra.

 

Urvashi Dholakia.

 

Divyanka Tripathi.

 

Sriti Jha.

 

Alvira Agnihotri.

 

Tusshar Kapoor.

 

Arjun Bijlani.

 

Rithvik Dhanjani.

 

Rakesh Roshan is among Ekta's dad Jeetendra's oldest friends.

 

Chunky Pandey.

 

Vishal Bhardwaj.

 

Iqbal Khan.

 

Hiten Tejwani and Gauri Pradhan.

 

Maniesh Paul.

 

Guneet Monga.

 

Karuna Dhawan with granddaughter Niyara and a friend.

 

Preeti Jhangiani.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

