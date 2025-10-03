HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Kajol's Beautiful Sindoor Khela

October 03, 2025
October 03, 2025 12:56 IST

Kajol, daughter Nysa Devgan and sister Tanisha Mukerji participated in the Sindoor Khela ceremony at the North Bombay Sarbojanin Durga Puja.

 

Photograph: Panna Bandekar

Kajol's Sindoor Khela with Rituparna Sengupta.

 

Photograph: Panna Bandekar

Kajol with daughter Nysa Devgan.

 

Kajol, Tanishaa Mukerji with cousin Samrat Mukherji and his wife Salome Turiashvili.

 

Watch Kajol, Rani Mukerji take part in the hawan ritual

 

Ayan Mukerji took a leadership role at the family's North Bombay Sarbojanin Durga Puja this year.

 

Rupali Ganguly.

 

Raja Mukerji applies sindoor to his wife Jyoti.

 

Rupali and Jyoti take a selfie.

 

Madhurima Nigam, Sonu Nigam's wife, with son Neevan and his friend.

 

Ishita Dutta and Vatsal Sheth get playful.

 

Anu Agarwal.

 

Sumona Chakravarty.

 

Watch Smriti Irani perform the Dhunuchi Naach at Delhi's Durga Puja pandal...

 

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

