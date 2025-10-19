HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Jodi Alert! Pratibha Ranta, Rohit Saraf

By REDIFF MOVIES
October 19, 2025 12:52 IST

The ladies looked gorgeous at Monisha Advani, her brother Nikkhil Advani and their business partner Madhu G Bhojwani's Diwali party. But the guest list includes this swish set too.

What a gorgeous jodi Pratibha Ranta and Rohit Saraf make! Are the filmmakers seeing this?

 

Genelia and Ritiesh Deshmukh,

 

Neha Dhupia and Angad Bedi.

 

Anushka Ranjan with Aditya Seal.

 

Jim Sarbh brings a guest.

 

Rasika Dugal and Mukul Chadha.

 

Sonali Kulkarni and Nachiket Pantvaidya.

 

Pragya Yadav and Abhishek Kapoor.

 

Bosco Martis arrives with a friend.

 

Arjun Kapoor.

 

Karan Johar.

 

Sunny Kaushal.

 

Saqeeb Salim.

 

Gurfateh Pirzada.

 

Shankar Mahadevan.

 

Hosts Nikkhil Advani, Madhu G Bhojwani, Monisha Advani.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
