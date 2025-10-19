Jodi Alert! Pratibha Ranta, Rohit Saraf

The ladies looked gorgeous at Monisha Advani, her brother Nikkhil Advani and their business partner Madhu G Bhojwani's Diwali party. But the guest list includes this swish set too.
What a gorgeous jodi Pratibha Ranta and Rohit Saraf make! Are the filmmakers seeing this?
Genelia and Ritiesh Deshmukh,
Neha Dhupia and Angad Bedi.
Anushka Ranjan with Aditya Seal.
Jim Sarbh brings a guest.
Rasika Dugal and Mukul Chadha.
Sonali Kulkarni and Nachiket Pantvaidya.
Pragya Yadav and Abhishek Kapoor.
Bosco Martis arrives with a friend.
Arjun Kapoor.
Karan Johar.
Sunny Kaushal.
Saqeeb Salim.
Gurfateh Pirzada.
Shankar Mahadevan.
Hosts Nikkhil Advani, Madhu G Bhojwani, Monisha Advani.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff