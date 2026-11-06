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Janhvi, Ananya, Suhana Party!

By REDIFF MOVIES Updated: November 06, 2026 16:12 IST 2 Minutes Read
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From statement lehengas and dazzling ethnic wear to stylish mother-daughter appearances, the second instalment of photographs from Manish Malhotra's Diwali party is packed with festive fashion inspiration.

Key Points

  • Janhvi Kapoor dazzles in black and gold while Khushi Kapoor opts for purple.
  • Kajol arrives with Nysa, Raveena Tandon with Rasha, Gauri Khan with Suhana.
  • Ananya Panday channels Rani Mukerji's iconic Shava Shava look, while Disha Patani, Kriti Sanon, Karisma Kapoor and Sobhita Dhulipala add to the glamour.

From Janhvi and Khushi Kapoor to Kajol, Raveena Tandon and Gauri Khan, Bollywood ladies bring their festive fashion A-game to at Manish Malhotra's star-studded Diwali party.

 

Janhvi Kapoor

Janhvi Kapoor in a black and gold lehenga.

 

Khushi Kapoor

Her sister Khushi Kapoor chose a purple lehenga.

 

Ananya Panday

Ananya Panday recreates Rani Mukerji's Shava Shava look from Kabhi Khushi Kabhie Gham.

 

Bhavana Pandey

Her mum Bhavana Pandey.

 

Suhana Kapoor

Suhana Kapoor looks stunning.

 

Gauri Khan

Her mum Gauri Khan.

 

Rasha Thadani

Rasha Thadani in a white and pink lehenga.

 

Raveena Tandon

Her mum Raveena Tandon.

 

Kajol arrives with daughter Nysa

Kajol with daughter Nysa Devgn.

 

Shamita Shetty and Shilpa Shetty

Shamita Shetty and Shilpa Shetty.

 

Disha Patani

Disha Patani.

 

Shanaya Kapoor

Shanaya Kapoor.

 

Vaani Kapoor

Vaani Kapoor.

 

Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia.

 

Sharvari

Sharvari.

 

Fatima Sana Shaikh

Fatima Sana Shaikh.

 

Navya Naveli Nanda

Navya Naveli Nanda.

 

Kriti Sanon

Kriti Sanon.

 

Sreeleela

Sreeleela.

 

P

Vedika Pinto.

 

Bhumi Pednekkar

Bhumi Pednekkar.

 

Alizeh Agnihotri

Alizeh Agnihotri.

 

Rhea Chakraborty

Rhea Chakraborty.

 

Sanya Malhotra

Sanya Malhotra.

 

Malavika Mohanan

Malavika Mohanan.

 

Genelia D'souza

Genelia D'souza.

 

Akanksha Ranjan Kapoor

Akanksha Ranjan Kapoor.

 

Jonita Gandhi

Jonita Gandhi.

 

Sayani Gupta

Sayani Gupta.

 

Sobhita Dhulipala

Sobhita Dhulipala.

 

Karisma Kapoor

Karisma Kapoor.

 

Malaika Arora, Shibani Akhtar, Amrita arora Ladak and Sophie Choudry

Malaika Arora, Shibani Akhtar, Amrita Arora Ladak, Sophie Choudry.

 

Anushka Dandekar

Anushka Dandekar.

 

Iulia Vantur

Iulia Vantur.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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