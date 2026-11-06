Janhvi, Ananya, Suhana Party!

From statement lehengas and dazzling ethnic wear to stylish mother-daughter appearances, the second instalment of photographs from Manish Malhotra's Diwali party is packed with festive fashion inspiration.
Key Points
- Janhvi Kapoor dazzles in black and gold while Khushi Kapoor opts for purple.
- Kajol arrives with Nysa, Raveena Tandon with Rasha, Gauri Khan with Suhana.
- Ananya Panday channels Rani Mukerji's iconic Shava Shava look, while Disha Patani, Kriti Sanon, Karisma Kapoor and Sobhita Dhulipala add to the glamour.
From Janhvi and Khushi Kapoor to Kajol, Raveena Tandon and Gauri Khan, Bollywood ladies bring their festive fashion A-game to at Manish Malhotra's star-studded Diwali party.
Janhvi Kapoor in a black and gold lehenga.
Her sister Khushi Kapoor chose a purple lehenga.
Ananya Panday recreates Rani Mukerji's Shava Shava look from Kabhi Khushi Kabhie Gham.
Her mum Bhavana Pandey.
Suhana Kapoor looks stunning.
Her mum Gauri Khan.
Rasha Thadani in a white and pink lehenga.
Her mum Raveena Tandon.
Kajol with daughter Nysa Devgn.
Shamita Shetty and Shilpa Shetty.
Disha Patani.
Shanaya Kapoor.
Vaani Kapoor.
Tamannaah Bhatia.
Sharvari.
Fatima Sana Shaikh.
Navya Naveli Nanda.
Kriti Sanon.
Sreeleela.
Vedika Pinto.
Bhumi Pednekkar.
Alizeh Agnihotri.
Rhea Chakraborty.
Sanya Malhotra.
Malavika Mohanan.
Genelia D'souza.
Akanksha Ranjan Kapoor.
Jonita Gandhi.
Sayani Gupta.
Sobhita Dhulipala.
Karisma Kapoor.
Malaika Arora, Shibani Akhtar, Amrita Arora Ladak, Sophie Choudry.
Anushka Dandekar.
Iulia Vantur.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff