Did Shibani Like Farhan's 120 Bahadur?

Farhan Akhtar seems proud of 120 Bahadur, his second war epic after Lakshya -- he doesn't direct this one, he stars in it -- and invited folks to its special screening in Mumbai.

Shibani and Farhan Akhtar.

Dolly Sidhwani, Producer Ritesh Sidhwani and their son Nirvaan Sidhwani.

Farhan with Ranveer Singh, who he will direct soon in Don 3.

Tiger Shroff.

Dr Anjali Tendulkar and Sachin Tendulkar.

Kiran Juneja and Ramesh Sippy.

120 Bahadur Director Razneesh Ghai.

Amruta Subhash and Sandesh Kulkarni.

Eshaan Noorani and Loy Mendonsa.

Sangeeta Mahadevan and Shankar Mahadevan.

Anuradha Bose Ansari with her brother Rahul Bose.

Sunita Gowariker, Ashutosh Gowariker and Avinash Gowariker.

Rakeysh Omprakash Mehra, seen here with wife P S Bharathi, directed Farhan in Bhaag Milkhaa Bhaag.

Neelam with Samir Soni.

Sagarika Ghatge and Zaheer Khan.

Rochelle Rao and Keith Sequeira.

Alvira Khan, Atul Agnihotri and their daughter Alizeh Agnihotri.

Manjeet Hirani and Rajkumar Hirani with their son Vir Hirani and friend-writer Abhijat Joshi.

Nalini Datta and Shashank Khaitan.

Saba Azad arrives with Hrithik Roshan, the star of the memorable Lakshya.

David Dhawan with his older son Rohit Dhawan.

Farhan's proud father Javed Akhtar.

Sajid Khan, Karan Johar, Maheep Kapoor, Farah Khan and Vineet Kumar Singh arrive to cheer for Farhan.

Gaurav Chopra with Angad Bedi.

Eijaz Khan and Ajinkya Deo star in 120 Bahadur.

Vijay Varma

Anupam Kher and Abhishek Kapoor.

Vedang Raina and Arjun Kapoor.

Arjun Rampal and Harsh Varrdhan Kapoor.

Taha Shah Badussha and Avinash Tiwary.

Kapil Sharma and Varun Sharma.

Bhavana Pandey and Chunky Pandey.

Photographs curated: Panna Bandekar, by Satish Bodas/Rediff