Did Mrunal, Radhikka Like Nishaanchi?

Did Mrunal, Radhikka Like Nishaanchi?

By REDIFF MOVIES
1 Minute Read Listen to Article
September 19, 2025 13:24 IST

A screening of Anurag Kashyap's crime thriller Nishaanchi starring Aaishvary Thackeray, Monika Panwar and Vedika Pinto was held on Thursday night.

 

Anurag Kashyap with actors Vedika Pinto and Aaishvary Thackeray.

 

Is Alaya F Aaishvary's girlfriend?

 

Alaya's mum Pooja Bedi with Aaishvary.

 

Aaishvary with his mum Smita Thackeray.

 

Vineet Kumar Singh with Monika Panwar.

 

Mrunal Thakur with Radhikka Madan.

 

Alizeh Agnihotri.

 

Suchitra Pillai with daughter Annika Kjeldsen.

 

Neil Nitin Mukesh with Rukmini Sahay.

 

Rahul Bhatt.

 

Makrand Deshpande.

 

Lalit Pandit with sons Rohansh and Abeer.

 

Dhruv Ghanekar with wife Ishitta Arun and mother-in-law Ila Arun.

 

Nirvaan Khan.

 

Avinash Tiwary.

 

Vihaan Samat.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

 
REDIFF MOVIES
Will Vedika Pinto Be The Next Big Star?
Nishaanchi Review
10 Bollywood Actors Who Played Twins
Watch The Ba***ds of Bollywood On OTT!
Ananya, Tamannaah, Bhumi's Glamorous Night Out
