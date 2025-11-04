HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Bhumi Adds Sparkle To Birla Wedding

Bhumi Adds Sparkle To Birla Wedding

November 04, 2025
Last updated on: November 04, 2025 11:23 IST

Film folk and politicians spent Monday evening rubbing shoulders at the grand wedding reception of Vedant Birla, son of businessman Yashovardhan (Yash) and Avanti Birla, and Tejal Kulkarni, Supriya and Sanjeev Kulkarni's daughter, at the luxurious St Regis hotel in central Mumbai.

A look at the star arrivals.

 

The newlyweds, Tejal Kulkarni and Vedant Birla.

 

The bridegroom's parents, Avanti and Yash Birla.

 

Maharashtra Navnirman Sena leader Nitin Sardesai.

 

Urvashi Rautela adds some shimmer to the evening.

 

Bhumi Pednekar.

 

Poonam Dhillon.

 

Kanika Kapoor.

 

Nia Sharma.

 

Seema Sajdeh.

 

Designer Shaina NC.

 

Madhoo with her daughters Keia Shah and Ameya Shah.

 

Nandita Mahtani.

 

Neelam with Sameer Soni.

 

Padmini Kolhapure with husband Tutu Sharma, sister Tejaswini Kolhapure and niece Vedika.

 

Dolly and Ritesh Sidhwani.

 

Rukmini Sahay and Neil Nitin Mukesh.

 

Anushka Ranjan with Aditya Seal.

 

Anissa Malhotra with Armaan Jain.

 

Uddhav Thackeray with son Aditya Thackeray.

Deputy Chief Minister Eknath Shinde and Shiv Sena MP Milind Deora were also present at the wedding.

 

Queenie Singh and Rishi Sethia.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
