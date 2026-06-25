Ananya, Rakul, Bhumi Dazzle On The Red Carpet

Film folk looked gorgeous on the red carpet of the Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026, held in Mumbai.
Key Points
- Ananya Panday, Ishita Raj Sharma, Priyanka Chahar Choudhary, and Nimrit Kaur Ahluwalia wear black.
- Television actors like Krystle D'Souza, and Chahatt Khanna walk the red carpet.
- Actors like Rajkummar Rao, Ali Fazal, Jaideep Alhawat and Kay Kay Menon arrive.
Ananya Panday makes black look super hot.
Rakul Singh.
Bhumi Pednekar.
Pooja Hegde.
Sharvari suits up.
Krystle D'Souza.
Madhurima Tuli.
Chahatt Khanna.
Akanksha Puri.
Ishita Raj Sharma.
Priyanka Chahar Choudhary.
Nimrit Kaur Ahluwalia.
Harshita Gaur.
Kanika Mann.
Sakshi Malik.
Rajkummar Rao.
Arshad Warsi.
Jim Sarbh.
Jaideep Alhawat.
Kay Kay Menon.
Director Imtiaz Ali with Ananya Birla and his Main Vaapan Aaunga leading hero, Vedang Rain.
Photographs curated by Satish Bodas/Rediff