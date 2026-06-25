Top StoriesNewsBusinessCricketMoviesSportsGet ahead
Home  » Movies » Ananya, Rakul, Bhumi Dazzle On The Red Carpet

Ananya, Rakul, Bhumi Dazzle On The Red Carpet

By REDIFF MOVIES June 25, 2026 15:43 IST 1 Minute Read
google preferred source
x

Film folk looked gorgeous on the red carpet of the Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026, held in Mumbai.

Key Points

  • Ananya Panday, Ishita Raj Sharma, Priyanka Chahar Choudhary, and Nimrit Kaur Ahluwalia wear black.
  • Television actors like Krystle D'Souza, and Chahatt Khanna walk the red carpet.
  • Actors like Rajkummar Rao, Ali Fazal, Jaideep Alhawat and Kay Kay Menon arrive.

Ananya Panday

Ananya Panday makes black look super hot.

 

Rakul Singh

Rakul Singh.

 

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar.

 

Pooja Hegde

Pooja Hegde.

 

Sharvari

Sharvari suits up.

 

Krystle D'souza

Krystle D'Souza.

 

Madhurima Tuli

Madhurima Tuli.

 

Chahatt Khanna

Chahatt Khanna.

 

Akanksha Puri

Akanksha Puri.

 

Ishita Raj Sharma

Ishita Raj Sharma.

 

Priyanka Chahar Choudhary

Priyanka Chahar Choudhary.

 

Nimrit Kaur Ahluwalia

Nimrit Kaur Ahluwalia.

 

Harshita Gaur

Harshita Gaur.

 

Kanika Mann

Kanika Mann.

 

Sakshi Malik

Sakshi Malik.

 

Rajkummar Rao

Rajkummar Rao.

 

Arshad Warsi

Arshad Warsi.

 

Jim Sarbh

Jim Sarbh.

 

Jaideep Alhawat

Jaideep Alhawat.

 

Kay Kay Menon

Kay Kay Menon.

 

P

Director Imtiaz Ali with Ananya Birla and his Main Vaapan Aaunga leading hero, Vedang Rain.

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

More News Coverage

Rakul SinghChahatt KhannaRaj SharmaChahar ChoudharyNimrit Kaur Ahluwalia

More From Rediff

Gram Chikitsalay Season 2 Review

Gram Chikitsalay Season 2 Review
Balan: The Boy Review

Balan: The Boy Review
Review: Cocktail 2 Doesn't Make Any Sense

Review: Cocktail 2 Doesn't Make Any Sense

Related Stories

Vaani, Mithila, Nawaz's Candid Confessions

Vaani, Mithila, Nawaz's Candid Confessions

Quick Links

Rajkummar RaoJaideep AlhawatKay Kay MenonMumbaiAli Fazal

Web Stories

Asus TUF Gaming A14 Launched In India

Asus TUF Gaming A14 Launched In India
10 Fave Tastes Of India

10 Fave Tastes Of India
How Well Do You Know India?

How Well Do You Know India?