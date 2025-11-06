HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Aditi-Tamannaah Party With The Birlas

November 06, 2025 14:36 IST

The Birla wedding festivities haven't ended yet.

After the grand wedding reception of Vedant Birla (son of businessman Yashovardhan (Yash) and Avanti Birla), and Tejal Kulkarni (Supriya and Sanjeev Kulkarni's daughter), the Birlas hosted a party for select celebs.

Aditi Rao Hydari wears polka dots to the party.

 

Tamannaah Bhatia.

 

Esha Gupta.

 

After a trip to the gurdwara,Neha Dhupia and Angad Bedi get ready to party.

 

Juhi Chawla and Jai Mehta.

 

Anuradha Bose Ansari and her brother Rahul Bose.

 

Gayatri Joshi and Vikas Oberoi.

 

Aashna Shroff and Armaan Malik.

 

Sangeeta and Shankar Mahadevan.

 

Sunita and Ashutosh Gowariker.

 

Tara Sharma with husband Roopak Saluja.

 

Arjun Kapoor.

 

Anil Kapoor.

 

Taha Shah Badussha.

 

Kunal Kohli.

 

Ahan Shetty.

 

Rohan Sippy.

 

Shaina NC.

 

Shobhaa De.

 

The groom's parents, Avantika and Yash Birla.

 

Aryaman Birla with his sisters Advaitesha and Ananya and their mother Neerja Birla.

 

Their father, Kumar Manglam Birla.

 

Radhika Dhopavkar with Ajinkya Rahane.

 

Manali and Dilip Vengsarkar.

Photographs: Panna Bandekar curated by Satish Bodas/Rediff

