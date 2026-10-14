YEH HAI India: Ravana & Family Ready For Dussehra

Artisans across India are putting the finishing touches on towering effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnad ahead of the Dussehra festival.
From Nagpur, Bhopal and Kanpur to Patna, Jaipur, Ahmedabad and Jammu, crafts people were seen preparing, displaying and selling the effigies in the days leading up to Vijayadashami.
The figures will be burnt on the festival's final day, symbolising the victory of good over evil.
IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An artist in Bhopal prepares effigies of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An artisan in Kanpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Artisans in Patna prepare effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnad ahead of Vijayadashami. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Effigies of Ravana and Kumbhakarn displayed for sale at Ravana Mandi in Mansarovar in Jaipur, here and below. Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
IMAGE: Artisans in Ahmedabad give final touches to effigies of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Effigies of Ravana and Meghnath being prepared at the Gandhi Maidan in Patna ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Artists prepare effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnath ahead of Dussehra in Patna. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An artist prepares effigies of Ravana and Kumbhkaran ahead of Dussehra in Jammu. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Artists in Patna carry an effigy of Ravana to put on display ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo
Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Mahipal Soni/Rediff