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YEH HAI India: Ravana & Family Ready For Dussehra

By REDIFF GET AHEAD October 14, 2026 10:29 IST 2 Minutes Read
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Artisans across India are putting the finishing touches on towering effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnad ahead of the Dussehra festival.

From Nagpur, Bhopal and Kanpur to Patna, Jaipur, Ahmedabad and Jammu, crafts people were seen preparing, displaying and selling the effigies in the days leading up to Vijayadashami.

The figures will be burnt on the festival's final day, symbolising the victory of good over evil.

 

Artisan prepares Ravana effigy, Nagpur

IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

 

Artisan prepares Ravana effigy, Nagpur

IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Artisan prepares Ravana effigy, Nagpur

IMAGE: An artisan in Nagpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Artist prepares Ravana effigies, Bhopal

IMAGE: An artist in Bhopal prepares effigies of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Artisan prepares Ravana effigy, Kanpur

IMAGE: An artisan in Kanpur prepares an effigy of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Artisans prepare Ravana, Kumbhkaran, Meghnad effigies, Patna

IMAGE: Artisans in Patna prepare effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnad ahead of Vijayadashami. Photograph: ANI Photo

 

Ravana, Kumbhakarna effigies on sale, Ravana Mandi, Jaipur

IMAGE: Effigies of Ravana and Kumbhakarn displayed for sale at Ravana Mandi in Mansarovar in Jaipur, here and below. Photograph: ANI Photo

 

Ravana, Kumbhakarna effigies on sale, Ravana Mandi, Jaipur

Photograph: ANI Photo

 

Artisans give final touches to Ravana effigies, Ahmedabad

IMAGE: Artisans in Ahmedabad give final touches to effigies of Ravana ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Ravana, Meghnath effigies prepared at Gandhi Maidan, Patna

IMAGE: Effigies of Ravana and Meghnath being prepared at the Gandhi Maidan in Patna ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Artists prepare Ravana, Kumbhkaran, Meghnath effigies, Patna

IMAGE: Artists prepare effigies of Ravana, Kumbhkaran and Meghnath ahead of Dussehra in Patna. Photograph: ANI Photo

 

Artist prepares Ravana, Kumbhkaran effigies, Jammu

IMAGE: An artist prepares effigies of Ravana and Kumbhkaran ahead of Dussehra in Jammu. Photograph: ANI Photo

 

Artists carry Ravana effigy for display, Patna

IMAGE: Artists in Patna carry an effigy of Ravana to put on display ahead of Dussehra. Photograph: ANI Photo

 

Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Mahipal Soni/Rediff

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