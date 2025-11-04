HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
World Cup winner Shafali named North Zone captain

November 04, 2025 10:30 IST

Shafali Verma

IMAGE: Shafali Verma was named player of the match in the final against South Africa, after stroking a quickfire 87 runs with the bat and picking up 2/36 with the ball to play a stellar role in India's 52-run victory. Photograph: Francis Mascarenhas/Reuters

India's women's World Cup winner Shafali Verma was named captain of the North Zone team for the Senior Inter-Zonal T20 Trophy, starting in Nagaland, from Tuesday.

The 21-year-old Shafali was named player of the match in the final against South Africa, after stroking a quickfire 87 runs with the bat and picking up 2/36 with the ball to play a stellar role in India's 52-run victory. She was called in to the Indian squad from the semi-final stage to replace injured Pratika Rawal.

 

Six teams will compete in the Senior Women's Inter Zonal T20 Trophy to be played in Nagaland from November 4-14. The Zonal Selection Committees of the BCCI picked their respective teams.

Squads:

Central Zone: Nuzhat Parween (Captain, w/k), Nikita Singh (vice-captain), Simran Dilbahadur, Neha Badwaik, Anushka Sharma, Vaishnavi Sharma, Shuchi Upadhyay, Ananya Dubey, Mona Meshram, Suman Meena, Disha Kasat, Sampada Dixit, Anjali Singh, Amisha Bahukhandi, Nandani Kashyap (w/k).

East Zone: Mita Paul (Captain), Ashwani Kumari (vice-captain), Priyanka Luthra, Dhara Gujjar, Tanushree Sarkar, Rashmi Gudhia (w/k),

Jintimani Kalita, Rashmi Dey, Tanmayee Behera, Sushree Dibyadarshini, Titas Sahu, Saika Ishaque, Arti Kumari, Mamta Paswan, Priyanka Acharjee.

North East Zone: Debasmita Dutta (Captain), Nabam Yapu (vice-captain), Kiranbala Haorungbam, Lalrinfeli Pautu, Riticia Nongbet, Najmeen Khatun (w/k), Samayita Pradhan, Priyanka Kurmi, Vipeni, Nandika Kumari, Nabam Abhi, Pranita Chettri, Solina Jaba, Primula Chettri, Ranjita Koijam.

North Zone: Shafali Verma (Captain), Shweta Sehrawat (vice-captain), Deeya Yadav, Ayushi Soni, Taniya Bhatia (w/k), SM Singh, Bharti Rawal, Bawandeep Kour, Mannat Kashyap, Amandeep Kaur, Komalpreet Kour, Ananya Sharma, Soni Yadav, Nazma, Nandini.

West Zone: Anuja Patil (Captain), Sayali Satghare (vice-captain), Poonam Khemnar, Dharani Thappetla, Tejal Hasabnis, Saima Thakor, Humairaa Kazi, Ira Jadhav, Kiran Navgire, Amrita Joseph, Kesha Patel, Arshia Dhariwal, Umeshwari Jethva (w/k), Simran Patel, Ishita Khale.

South Zone: Niki Prasad (Captain), Sabbineni Meghana (vice-captain), Kamalini G (w/k), Vrinda Dinesh, Yuvashri K, Asha Sobhana, Challuru Prathyusha, Pranavi Chandra, Sahana Pawar, Sayali Anil Lonkar, Madiwala Mamatha (w/k), Sajana Sajeevan, Monica Patel, Shabnam Shakil, Anusha Sundaresan. 

Source: PTI  -  Edited By: Harish Kotian© Copyright 2025 PTI. All rights reserved. Republication or redistribution of PTI content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

