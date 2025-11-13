HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Varun named TN captain for Syed Mushtaq Ali Trophy

Varun named TN captain for Syed Mushtaq Ali Trophy

Source: PTI   -  Edited By: Aadharsh A.V.
November 13, 2025 22:45 IST

Varun Chakravarthy

IMAGE: Varun Chakravarthy has been named Tamil Nadu's captain for the Syed Mushtaq Ali Trophy T20 tournament. Photograph: BCCI

Team India spinner Varun Chakravarthy was on Thursday named the captain of Tamil Nadu for this seasons' national T20 tournament for the Syed Mushtaq Ali Trophy, scheduled to begin on November 26.

Chakravarthy played a handy role in India's 2-1 away T20I series win over Australia recently, taking five wickets across three completed matches.

India batter Narayan Jagadeesan will be Chakravarthy's deputy.

Left-arm spinner R Sai Kishore and promising Andre Siddarth are also part of the squad. India left-arm seamer T Natarajan too has been included.

 

Tamil Nadu, who is having modest run in this season's Ranji Trophy, is placed in Elite Group D alongside Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, Karnataka, Tripura, Jharkhand, and Saurashtra.

They will open the campaign with a match against Rajasthan in Ahmedabad.

Tamil Nadu squad:

Varun Chakravarthy (Captain), Narayan Jagadeesan (Vice-captain & Wicketkeeper), Tushar Raheja (Wicketkeeper), VP Amit Sathvik, Shahrukh Khan, Andre Siddarth, Pradosh Ranjan Paul, Shivam Singh, R Sai Kishore, M Siddarth, T Natarajan, Gurjapneet Singh, A Esakkimuthu, R Sonu Yadav, R Silambarasan, S Rithik Easwaran (Wicketkeeper).

Source: PTI  -  Edited By: Aadharsh A.V.© Copyright 2025 PTI. All rights reserved. Republication or redistribution of PTI content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.
