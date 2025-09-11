The Libra All-Stars Cricket Team

Rediff Cricket does an Ajit Agarkar and selects an all-star India XI consisting of cricketers born under the sign of Libra.
GAUTAM GAMBHIR
October 14, 1981
58 Tests, 4,154 Runs, Average: 41. 95
147 ODIs, 5,238 Runs, Average: 39.68
37 T20Is, 932 Runs, Average: 27.41
VIRENDER SEHWAG
October 20, 1978
104 Tests, 8,586 Runs, Average: 49.34
194 ODIs, 8,273, Average: 35.05
VIJAY MERCHANT
October 12, 1911
10 Tests, 859 Runs. Average: 47.72
NAVJOT SINGH SIDHU
October 20, 1963
51 Tests, 3,202 Runs, Average 42.13
136 ODIs, 4,413 Runs, Average: 37.08
VIJAY MANJREKAR
September 26, 1931
55 Tests, 3,208 Runs, Average: 39.12
MOHINDER AMARNATH
September 24, 1950
69 Tests, 4,378 Runs, Batting Average: 42.50. 32 Wickets. Bowling Average: 55.68
85 ODIs, 1,924 Runs, Batting Average: 30.53. 46 Wickets. Bowling Average: 42.84
RISHABH PANT (Wicket-keeper)
October 4, 1997
47 Tests, 3, 427 Runs. Average: 44. 50. Caught/Stumped: 156/15
31 ODIs, 871 Runs. Average: 33. 50. Caught/Stumped: 27/1
76T20Is 1,209 Runs. Average: 22.25. Caught/Stumped: 40/11
HARDIK PANDYA
October 11, 1993
11 Tests, 532 Runs, Batting Average: 31. 29. 17 Wickets, Bowling Average: 31.05
94 ODIs, 1,904 Runs, Batting Average: 32.82. 91 Wickets, Bowling Average: 35.05
114 T20Is, 1,812 Runs, Batting Average: 27.87. 94 Wickets, Bowling Average: 26.43
ANIL KUMBLE
October 17, 1970
132 Tests, 619 Wickets, Bowling Average: 29.65
271 ODIs, 337 Wickets, Bowling Average: 30.89
ZAHEER KHAN
October 7, 1978
92 Tests, 311 Wickets. Bowling Average: 32.95
200 ODIs, 282 Wickets. Bowling Average: 29.44
BISHAN SINGH BEDI
September 25, 1946
67 Tests, 266 Wickets, Bowling Average: 28.71
NARENDRA HIRWANI
October 18, 1968
17 Tests, 66 Wickets, Bowling Average: 30.10