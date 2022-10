Points Table: T20 World Cup 2022

The points table of the ICC T20 World Cup 2022:



Group A Mat Won Lost Tied NR Pts NRR Namibia 1 1 0 0 0 2 +2.750 Netherlands 1 1 0 0 0 2 0+0.097 UAE 1 0 1 0 0 0 -0.097 Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 -2.750

Group B Mat Won Lost Tied NR Pts NRR Ireland 0 0 0 0 0 0 0 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 West Indies 0 0 0 0 0 0 0 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0

Group 1 Mat Won Lost Tied NR Pts NRR Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0 0 0 0 England 0 0 0 0 0 0 0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 Group A Winner 0 0 0 0 0 0 0 Group B Runner Up 0 0 0 0 0 0 0