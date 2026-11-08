Cricket Great From Across the Border Wishes India on Diwali

Former Sri Lanka captain Kumar Sangakkara, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Suresh Raina and Irfan Pathan share Diwali greetings with fans on social media.
Former Sri Lankan captain Kumar Sangakkara was among a plethora of cricket stars who took to social media to extend Diwali greetings to fans.
Indian cricketers Ravindra Jadeja and Yuzvendra Chahal, along with former India players Irfan Pathan and Suresh Raina, also wished followers on the festival of lights.
'Happy Deepavali everyone,' Sangakkara wrote in a post on X.
Jadeja extended Diwali greetings, sharing a post donning a bright pink kurta. 'Happy diwali to everyone,' he wrote on his Instagram post.
Chahal also took to social media to wish fans on the occasion of Diwali.
Former India cricketer Suresh Raina extended his greetings, writing, 'Happy Diwali. May your home be filled with light, your heart with joy, and your year with new beginnings. Warm wishes, Suresh Raina.'
Irfan Pathan wrote on X: 'Aap sabhi ko Diwali ki bahut bahut shubhkamnayein! May this festival of lights bring happiness, good health, peace and prosperity into your lives. Dua hai ki aap sabki zindagi khushiyon aur roshni se jagmagati rahe. Apno ke saath khushiyan baantein aur khoob pyaar dein. Happy Diwali to you and your families.'