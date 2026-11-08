Home  » Cricket » Cricket Great From Across the Border Wishes India on Diwali

Cricket Great From Across the Border Wishes India on Diwali

By REDIFF CRICKET November 08, 2026 20:15 IST 2 Minutes Read
x

Former Sri Lanka captain Kumar Sangakkara, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Suresh Raina and Irfan Pathan share Diwali greetings with fans on social media.

VVS Laxman posted this greeting on his X handle

IMAGE: VVS Laxman posted this greeting on his X handle. 

Former Sri Lankan captain Kumar Sangakkara was among a plethora of cricket stars who took to social media to extend Diwali greetings to fans.

Indian cricketers Ravindra Jadeja and Yuzvendra Chahal, along with former India players Irfan Pathan and Suresh Raina, also wished followers on the festival of lights.

'Happy Deepavali everyone,' Sangakkara wrote in a post on X.

 

Ravindra Jadeja's Diwali wishes posted on Instagram

IMAGE: Ravindra Jadeja's Diwali wishes posted on Instagram.

Jadeja extended Diwali greetings, sharing a post donning a bright pink kurta. 'Happy diwali to everyone,' he wrote on his Instagram post.

Yuzvendra Chahal showed off his shiny new threads and wished fans on X

IMAGE: Yuzvendra Chahal showed off his shiny new threads and wished fans on X. 

Chahal also took to social media to wish fans on the occasion of Diwali.

Former India cricketer Suresh Raina extended his greetings, writing, 'Happy Diwali. May your home be filled with light, your heart with joy, and your year with new beginnings. Warm wishes, Suresh Raina.'

Irfan Pathan wrote on X: 'Aap sabhi ko Diwali ki bahut bahut shubhkamnayein! May this festival of lights bring happiness, good health, peace and prosperity into your lives. Dua hai ki aap sabki zindagi khushiyon aur roshni se jagmagati rahe. Apno ke saath khushiyan baantein aur khoob pyaar dein.   Happy Diwali to you and your families.'

VVS Laxman Diwali greeting

More News Coverage

DiwaliRavindra JadejaYuzvendra ChahalSuresh RainaKumar Sangakkara

More From Rediff

India edge NZ via DLS in rain-hit 2nd ODI, take 2-0 lead

India edge NZ via DLS in rain-hit 2nd ODI, take 2-0 lead
How Gurnoor Brar Bounced Back From West Indies Setback

How Gurnoor Brar Bounced Back From West Indies Setback
Is Shami a Victim of Age Bias in Indian Cricket?

Is Shami a Victim of Age Bias in Indian Cricket?

Related Stories

U19 Asia Cup: Zahoor hits ton as Pakistan beat India

U19 Asia Cup: Zahoor hits ton as Pakistan beat India

Quick Links

IrfanSri LankaInstagramIndiaDua hai ki aap

Web Stories

6 Delicious Recipes To Light Up Diwali

6 Delicious Recipes To Light Up Diwali
7 Places To Head To For A Different Diwali

7 Places To Head To For A Different Diwali
Top-End Samsung W27 Unveiled

Top-End Samsung W27 Unveiled

Asian Games 2026

Asian Games 2026