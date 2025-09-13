Photograph: Asian Cricket Council/X

Asia Cup 2025: Points Table

Group A

Team Mat Won Lost Tied NR Pts NRR India 1 1 0 0 0 2 +10.483 Pakistan 1 1 0 0 0 2 +4.650 Oman 1 0 1 0 0 0 -4.650 UAE 1 0 1 0 0 0 -10.483

Mat: Matches ' NR: No Result ' Pts: Points ' NRR: Net Run Rate