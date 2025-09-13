HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Asia Cup 2025: Points Table

REDIFF CRICKET
September 13, 2025

Asia Cup 2025

Photograph: Asian Cricket Council/X

Asia Cup 2025: Points Table

Group A

TeamMatWonLostTiedNRPtsNRR
India 1 1 0 0 0 2 +10.483
Pakistan 1 1 0 0 0 2 +4.650
Oman 1 0 1 0 0 0 -4.650
UAE 1 0 1 0 0 0 -10.483
Mat: Matches ' NR: No Result ' Pts: Points ' NRR: Net Run Rate

 

Group B

TeamMatWonLostTiedNRPtsNRR
Afghanistan 1 1 0 0 0 2 +4.700
Bangladesh 1 1 0 0 0 2 +1.001
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0.000
Hong Kong 2 0 2 0 0 0 -2.889
Mat: Matches ' NR: No Result ' Pts: Points ' NRR: Net Run Rate
 
REDIFF CRICKET
