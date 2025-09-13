Photograph: Asian Cricket Council/X
Asia Cup 2025: Points Table
Group A
|Team
|Mat
|Won
|Lost
|Tied
|NR
|Pts
|NRR
|India
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+10.483
|Pakistan
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.650
|Oman
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-4.650
|UAE
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-10.483
Mat: Matches ' NR: No Result ' Pts: Points ' NRR: Net Run Rate
Group B
|Team
|Mat
|Won
|Lost
|Tied
|NR
|Pts
|NRR
|Afghanistan
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.700
|Bangladesh
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+1.001
|Sri Lanka
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|Hong Kong
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.889
Mat: Matches ' NR: No Result ' Pts: Points ' NRR: Net Run Rate